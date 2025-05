Pitbull invade escola em Santa Cruz e fere sete crianças

Um pitbull invadiu o Colégio Estadual Liberdade, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro , e feriu sete crianças. Após o ataque, as vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Pedro II, onde receberam atendimento médico e vacinação contra a raiva.

O cachorro foi trancado no banheiro da escola antes de ser levado pela equipe do Corpo de Bombeiros ao centro de zoonoses da prefeitura. A identificação do tutor do animal está em andamento, com possível auxílio de um microchip.

O secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, destacou as medidas adotadas e apelou por maior conscientização sobre a guarda responsável dos animais.

