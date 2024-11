Polícia Civil descobre desmanche de carros ligado à milícia do Zinho em Itaguaí (RJ) No local, os agentes encontraram carcaças, peças e placas de carros roubados. Os policiais investigam os envolvidos no esquema criminoso

Balanço Geral RJ|Do R7 04/11/2024 - 16h39 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share