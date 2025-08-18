Polícia Civil investiga atentado que deixou empresário gravemente ferido na zona oeste do Rio

A Polícia Civil investiga o atentado contra o empresário Thiago Silva Pereira, de 37 anos, na avenida Jornalista Tim Lopes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . Thiago estava em seu carro de luxo, avaliado em mais de R$ 500 mil, quando foi surpreendido por criminosos armados na noite deste domingo (17).

O empresário foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região. Ele foi atingido por cinco tiros e permanece internado em estado grave.

Segundo as investigações, Thiago tem várias passagens pela polícia por roubo.

