Polícia Civil investiga atentado que deixou empresário gravemente ferido na zona oeste do Rio
Thiago Silva Pereira, de 37 anos, foi surpreendido por criminosos armados na noite deste domingo (17), na Barra da Tijuca
A Polícia Civil investiga o atentado contra o empresário Thiago Silva Pereira, de 37 anos, na avenida Jornalista Tim Lopes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Thiago estava em seu carro de luxo, avaliado em mais de R$ 500 mil, quando foi surpreendido por criminosos armados na noite deste domingo (17).
O empresário foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região. Ele foi atingido por cinco tiros e permanece internado em estado grave.
Segundo as investigações, Thiago tem várias passagens pela polícia por roubo.
