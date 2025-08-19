Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Polícia Civil investiga caso de corpo abandonado na avenida Brasil, na zona norte do Rio

Segundo a polícia, o corpo deixado dentro de uma caixa é de um homem que estava sem documentos

Balanço Geral RJ|Do R7

A Polícia Civil está investigando o caso do corpo abandonado em uma caixa de madeira na avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (19). Os agentes também apuram quem deixou o cadáver no local. Segundo a polícia, o corpo é de um homem que estava sem os documentos. O rosto da vítima estava desfigurado.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • policia-civil
  • Avenida Brasil
  • Rio de Janeiro (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.