Polícia Civil investiga caso de corpo abandonado na avenida Brasil, na zona norte do Rio
Segundo a polícia, o corpo deixado dentro de uma caixa é de um homem que estava sem documentos
A Polícia Civil está investigando o caso do corpo abandonado em uma caixa de madeira na avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (19). Os agentes também apuram quem deixou o cadáver no local. Segundo a polícia, o corpo é de um homem que estava sem os documentos. O rosto da vítima estava desfigurado.
