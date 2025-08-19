Polícia Civil investiga caso de corpo abandonado na avenida Brasil, na zona norte do Rio

A Polícia Civil está investigando o caso do corpo abandonado em uma caixa de madeira na avenida Brasil , na zona norte do Rio de Janeiro , na manhã desta terça-feira (19). Os agentes também apuram quem deixou o cadáver no local. Segundo a polícia, o corpo é de um homem que estava sem os documentos. O rosto da vítima estava desfigurado.



