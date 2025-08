Polícia Civil investiga caso de pintor morto por linha chilena na Baixada Fluminense

A Polícia Civil investiga a morte de Jorge Luiz da Silva Marciano, de 38 anos, na Baixada Fluminense . O pintor teve o pescoço cortado por uma linha chilena enquanto pilotava uma moto com sua esposa na garupa, no último domingo (3). A esposa da vítima escapou ilesa. O corpo do pintor foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Nova Iguaçu, para perícia.

A linha chilena é proibida no estado, mas o uso continua devido à falta de fiscalização, resultando em acidentes.

aqui!