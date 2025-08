Polícia Civil prende duas traficantes do Mato Grosso em shopping na zona oeste do Rio

A primeira-dama do crime e a líder do tráfico de drogas do Mato Grosso foram presas pela Polícia Civil, na tarde de ontem, em um shopping em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro . Ingride Fontinelles Morais e Priscila Moreira Jains estavam foragidas e escondidas em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho.

Contra Ingride, havia um mandado de prisão em aberto por associação criminosa e tráfico de drogas, e contra Priscila, por associação criminosa e homicídio. Ingride é, segundo a polícia, a esposa do traficante "Buchudo", e Priscila, a responsável por ordenar a execução de diversos desafetos no Mato Grosso.

aqui!