Polícia Civil prende golpista que se passava por funcionária da Receita Federal no Rio

A Polícia Civil prendeu uma mulher que se passava por agente da Receita Federal para aplicar golpes no Rio de Janeiro . Taysa Araújo Fernandes e outros membros da quadrilha conseguiram enganar 60 pessoas, segundo as investigações. O prejuízo está estimado em R$ 7 milhões.

De acordo com a polícia, os golpistas entravam em contato com pensionistas e diziam haver problemas na declaração do Imposto de Renda. A partir da conversa, os criminosos identificavam os bens que não foram declarados.

Thaiza visitava os imóveis e recolhia objetos de valores. Em um dos casos, ela levou uma obra de arte do pintor Di Cavalcanti.

