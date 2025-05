Polícia faz operação contra esquema de fraude milionária com viagens 'fantasmas' em vans no Rio

A Polícia Civil fez uma operação contra um esquema milionário de fraude em vans no Rio de Janeiro. O grupo criminoso é suspeito de desviar dinheiro do bilhete eletrônico com viagens e passageiros fantasmas em linhas intermunicipais.

Em um dos casos, mais de 30 validações foram registradas em apenas uma hora, sem que nenhum passageiro embarcasse no veículo com capacidade para 15 lugares.

"A gente conseguiu apurar que existia de fato uma organização criminosa que praticava peculato, porque parte desse valor é subsidiado pelo estado. Então, cada vez que esse bilhete era passado, uma parte do dinheiro do estado é para o bolso deles. E, posteriormente, o crime de lavagem de dinheiro, porque pegavam esse dinheiro e utilizavam métodos fraudulentos para dar uma aparência lícita”, explicou o delegado Pedro Brasil.

Os agentes cumpriram nove mandados de busca e apreensão nas residências e empresas dos suspeitos. As investigações continuam para identificar mais envolvidos no esquema.

O Detro/RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro), que regulariza as vans, fiscalizou 88 veículos nesta manhã. Ao todo, 26 autuações por irregularidades.

