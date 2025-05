Polícia identifica homem que roubou carrinho de vendas do ator Daniel Erthal em Botafogo

A Polícia Civil já identificou o homem suspeito de furtar o carrinho de vendas do ator Daniel Erthal, na madrugada da última segunda-feira (5). O equipamento é avaliado em R$ 25 mil e estava parado em frente ao bar do artista, em Botafogo, na zona sul do Rio.

Câmeras de segurança registram o momento em que o suspeito caminha em direção à praia. O caso é investigado pela delegacia do bairro, a 10ª DP.

