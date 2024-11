Polícia investiga assassinato de motorista de aplicativo durante assalto no RJ De acordo com as investigações, o criminoso chegou a tirar o corpo da vítima do carro para roubar o veículo

Balanço Geral RJ|Do R7 07/11/2024 - 15h59 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share