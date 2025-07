Polícia investiga assassinato de PM reformado em restaurante no Rio na frente da família

A Polícia Civil investiga o assassinato do subtenente reformado José Cláudio Leite Feital, de 53 anos, na saída de um restaurante em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro . Ele foi baleado nove vezes por criminosos na frente da esposa e do filho de 5 anos, na última sexta-feira (18).

A área foi isolada para perícia. As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas pelos agentes.