Polícia investiga morte de motociclista encontrado com marca de tiro na cabeça, no RJ

A Polícia Civil investiga a morte do motociclista de aplicativo José Paulo da Silva, 30 anos, no Rio de Janeiro. O corpo dele foi encontrado caído sobre a moto em frente a uma padaria na avenida Jambeiro, no Valqueire, na zona oeste. Ao passar por perícia, a investigação descobriu que a vítima tinha uma perfuração por arma de fogo na cabeça. A família só descobriu o que havia acontecido com José Paulo após fazer buscas em hospitais e até no IML (Instituto Médico Legal).



