Polícia investiga uso de seteira para matar agente da Core

A polícia investiga o uso de uma seteira — um buraco feito no muro para colocar a arma — por criminosos para balear e matar o policial da Core José Antônio Lourenço , durante uma operação na Cidade de Deus.

Há informações de que o traficante Matuê estava na região no momento do crime. Ele é apontado como suspeito de envolvimento no ataque contra o agente.

Em nota, a Polícia Civil disse que agentes realizam diligências e analisam informações de inteligência para identificar, localizar e responsabilizar criminalmente os envolvidos e apurar as circunstâncias do fato.