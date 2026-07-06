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Polícia Militar faz operação da Cidade de Deus, zona sudoeste do Rio de Janeiro

Quatro criminosos foram presos até o momento; drogas e armas também foram apreendidas

Balanço Geral RJ|Do R7

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A Polícia Militar fez uma operação na Cidade de Deus, na zona sudoeste do Rio de Janeiro , na manhã desta segunda-feira, (6).


Até o momento, quatro criminosos foram presos. Segundo os moradores, houve um intenso tiroteio.


Os bandidos recuaram e os policiais começaram a remover barricadas usadas para impedir o trabalho da corporação.


Ainda durante a operação, PMs encontraram drogas, um moto roubada e armas.


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