Polícia Militar faz operação da Cidade de Deus, zona sudoeste do Rio de Janeiro
Quatro criminosos foram presos até o momento; drogas e armas também foram apreendidas
A Polícia Militar fez uma operação na Cidade de Deus, na zona sudoeste do Rio de Janeiro , na manhã desta segunda-feira, (6).
Até o momento, quatro criminosos foram presos. Segundo os moradores, houve um intenso tiroteio.
Os bandidos recuaram e os policiais começaram a remover barricadas usadas para impedir o trabalho da corporação.
Ainda durante a operação, PMs encontraram drogas, um moto roubada e armas.
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