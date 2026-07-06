Polícia Militar faz operação da Cidade de Deus, zona sudoeste do Rio de Janeiro

A Polícia Militar fez uma operação na Cidade de Deus, na zona sudoeste do Rio de Janeiro , na manhã desta segunda-feira, (6).

Até o momento, quatro criminosos foram presos. Segundo os moradores, houve um intenso tiroteio.

Os bandidos recuaram e os policiais começaram a remover barricadas usadas para impedir o trabalho da corporação.

Ainda durante a operação, PMs encontraram drogas, um moto roubada e armas.