Polícia Militar prende cinco traficantes na comunidade do Catiri, em Bangu

A Polícia Militar prendeu cinco traficantes do Comando Vermelho na comunidade do Catiri, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro . Os criminosos estavam envolvidos numa tentativa de invasão do local e foram abordados por policiais do 14º Batalhão.

Os presos são Marlon da Conceição Silva Reis, Leonardo Queiroz da Silva e Glauber Augusto Gomes da Silva, conhecido como "Gato", além de Caio Felipe Ferreira da Cruz e Andrei Silva de Oliveira. Os três últimos são suspeitos da morte dos agentes Marco Antônio Lopes, policial militar, e Henry dos Santos Oliveira, agente penal.

Durante a operação, houve uma tentativa de invasão não apenas no Catiri, mas também nas comunidades do Rato e do Guarda, em Del Castilho, na zona norte do Rio. As regiões são de interesse do Comando Vermelho devido à proximidade com o Complexo Penitenciário de Gericinó. O Comando Vermelho já vinha tentando tomar essas áreas, que são controladas por milicianos.

