Polícia prende cinco pessoas em desmanche de carros no Complexo do Chapadão

A polícia prendeu em flagrante cinco pessoas num galpão onde funcionava um desmanche de carros no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio , na tarde desta quinta-feira (6). No local, os agentes recuperaram veículos. Um bandido fugiu.

Segundo as investigações, o conjunto de favelas é responsável por receber automóveis roubados em toda a Baixada Fluminense. Na chegada à comunidade, os policiais foram recebidos a tiros.