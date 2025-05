Polícia prende duas mulheres suspeitas de roubar idosa para fazer compras no RJ

A Polícia Civil prendeu duas mulheres suspeitas de roubar idosos no Rio de Janeiro . Larissa de Lima Leal foi detida em Rocha Miranda, na zona norte da cidade, e Suelen Cristina Xavier, em Turiaçu, na mesma região.

De acordo com as investigações, as suspeitas realizavam de dois a três roubos diários. Para ganhar a confiança das vítimas, a dupla oferecia ajuda para atravessar a rua. Depois, as mulheres utilizavam de violência para cometer os crimes.

Segundo a polícia, as criminosas usaram o cartão de uma idosa para fazer compras. Ao todo, nove celulares foram apreendidos com as presas.

aqui!