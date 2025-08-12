Logo R7.com
Polícia prende quatro pessoas durante operação na região onde sargento grávida foi baleada no RJ

Os agentes investigam se os presos têm relação com o crime contra Juliana da Silva Oliveira Pessoas

Balanço Geral RJ

A Polícia Civil fez uma operação na comunidade de Caixa d'Água, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, dominada pelo Comando Vermelho, e prendeu quatro pessoas. A ação foi motivada pelas investigações sobre quadrilhas especializadas em roubos de carros na área onde uma sargento grávida foi baleada. Os agentes investigam se os presos têm relação com o crime contra Juliana da Silva Oliveira Pessoas.


O delegado Tulio Pelosi informou que as ações continuarão para identificar os criminosos envolvidos no ataque contra a sargento. Ele também analisa as imagens de câmeras de segurança que registraram o crime. Pelos depoimentos, o bandido que fez o disparo não anunciou o assalto.




