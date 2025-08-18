Polícia prende suspeita de aplicar golpe 'boa noite, Cinderela' em turistas britânicos no Rio

A polícia prendeu uma das três mulheres suspeitas de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela" em turistas britânicos no Rio de Janeiro . Amanda Couto, 23 anos, foi localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os agentes continuam as buscas para encontrar outras duas mulheres envolvidas no crime. Segundo a investigação, as golpistas roubaram celulares e realizaram transações bancárias com celulares das vítimas.

