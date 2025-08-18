Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Polícia prende suspeita de aplicar golpe 'boa noite, Cinderela' em turistas britânicos no Rio

Os agentes continuam as buscas para encontrar outras duas mulheres envolvidas no crime

Balanço Geral RJ|Do R7

A polícia prendeu uma das três mulheres suspeitas de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela" em turistas britânicos no Rio de Janeiro. Amanda Couto, 23 anos, foi localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.


Os agentes continuam as buscas para encontrar outras duas mulheres envolvidas no crime. Segundo a investigação, as golpistas roubaram celulares e realizaram transações bancárias com celulares das vítimas.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • rio-de-janeiro-cidade
  • policia-civil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.