Polícia prende suspeita de aplicar golpe 'boa noite, Cinderela' em turistas britânicos no Rio
Os agentes continuam as buscas para encontrar outras duas mulheres envolvidas no crime
A polícia prendeu uma das três mulheres suspeitas de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela" em turistas britânicos no Rio de Janeiro. Amanda Couto, 23 anos, foi localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Os agentes continuam as buscas para encontrar outras duas mulheres envolvidas no crime. Segundo a investigação, as golpistas roubaram celulares e realizaram transações bancárias com celulares das vítimas.
