Polícia procura casal suspeito de planejar a morte de biomédica na Baixada Fluminense

A polícia procura o casal suspeito de participar da morte da biomédica Denise Ramacciottti em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Segundo as investigações, Marcelo de Oliveira Cabo Verde e Lívia Cardoso Costa são responsáveis por planejar o crime.

Denise foi assassinada com uma facada após uma discussão na porta de casa, no último dia 27. A motivação teria sido uma suposta dívida que a vítima tinha com o Marcelo. Na imagem de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que a biomédica é atacada por uma mulher que estava com a dupla.

A agressora é Catarina Silva Carvalho , presa em 1º de abril na comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias. Para os investigadores, ela foi usada pelo casal.

