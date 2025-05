Polícia procura homem que atropelou ex no Rio; mulher está internada em estado gravíssimo

A polícia procura um homem que atropelou intencionalmente a ex-companheira em Parada de Lucas, na zona norte do Rio de Janeiro , no último sábado (17). O casal ficou junto durante seis meses e terminou o relacionamento no dia do crime.

Daiana da Silva Felipe, de 28 anos, foi atingida por um veículo conduzido por Jorge Pereira Alves, de 42, enquanto caminhava com a mãe na rua. A vítima está internada em estado gravíssimo no Hospital Getúlio Vargas.

O delegado Bruno Ciniello destacou que o depoimento da mãe de Daiana e as imagens foram cruciais para pedir a prisão do suspeito.

A Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o atropelador. Jorge, que já tinha histórico de violência, permanece foragido.

aqui!