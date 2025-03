Polícia tenta identificar motorista que atropelou e matou turista norte-americano no RJ

A polícia tenta identificar o motorista suspeito de atropelar e matar um turista norte-americano no Rio de Janeiro. O corpo de Sam Louis Blinder foi encontrado no IML (Instituto Médico Legal) de Caxias, na sexta-feira (14), após familiares e amigos ficaram cerca de uma semana sem ter notícias sobre ele.

De acordo com a polícia, Sam foi atingido por um carro na rodovia Washington Luís, quando procurava um hotel para se hospedar. Ele estava no Rio para passar o Carnaval.

O motorista que atropelou a vítima não prestou socorro. O estrangeiro chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Adão Pereira Nunes, onde passou por cirurgia e morreu no dia 9.

A delegada Patrícia Alemany já teve acesso às imagens do atropelamento e investiga os últimos passos do turista. O último contato com a mãe havia sido no dia 8 de março. No dia 6, ele chegou a enviar um vídeo para um amigo durante uma visita à comunidade do Vidigal.