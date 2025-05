Polícia tenta identificar suspeito de fazer casal refém em assalto que terminou com morte de idoso

A Polícia Civil tenta identificar o homem que invadiu uma casa e fez um casal de idosos refém em Queimados, na Baixada Fluminense, nessa segunda-feira (5). Uma das vítimas morreu ao ter um infarto durante a ação.

Imagens de câmeras de segurança registraram a chegada e saída do suspeito. Segundo os relatos, ele se passou por um entregador para entrar no imóvel. O caso é investigado pela delegacia do município, a 55ª DP.

