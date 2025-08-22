Policiais da Tanzânia treinam técnicas para controle de multidões no Rio

Policiais da Tanzânia viajaram para o Rio de Janeiro para um treinamento de controle de multidões em grandes eventos. O objetivo é aplicar o conhecimento na Copa das Nações Africanas, em 2027. No primeiro dia de trabalho, as simulações foram realizadas na sede do Batalhão de Choque, no centro.



