Policial do Bope é baleado em área de mata durante operação na Cidade de Deus e na Gardênia

Um policial do Bope (Batalhão de Operações Especiais) foi baleado no braço em uma área de mata durante uma operação nas comunidades Cidade de Deus e Gardênia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro . De acordo com o secretário da Polícia Militar, coronel Menezes, o estado de saúde do agente não é grave.

A ação das polícias Civil e Militar começou na manhã desta quarta-feira (13). O objetivo é impedir a expansão do CV (Comando Vermelho).

Segundo a PM, quatro criminosos foram presos e outros quatro morreram durante a operação. Além disso, três menores foram apreendidos.

