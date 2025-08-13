Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Policial do Bope é baleado em área de mata durante operação na Cidade de Deus e na Gardênia

De acordo com o secretário da Polícia Militar, coronel Menezes, o estado de saúde do agente não é grave

Balanço Geral RJ|Do R7

Um policial do Bope (Batalhão de Operações Especiais) foi baleado no braço em uma área de mata durante uma operação nas comunidades Cidade de Deus e Gardênia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o secretário da Polícia Militar, coronel Menezes, o estado de saúde do agente não é grave.


A ação das polícias Civil e Militar começou na manhã desta quarta-feira (13). O objetivo é impedir a expansão do CV (Comando Vermelho).


Segundo a PM, quatro criminosos foram presos e outros quatro morreram durante a operação. Além disso, três menores foram apreendidos.





