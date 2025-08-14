Policiamento é reforçado na Gardênia Azul após operação terminar com 6 mortos e 12 presos

O policiamento foi reforçado na comunidade Gardênia Azul, zona oeste do Rio de Janeiro , nesta quinta-feira (14), após uma operação policial na comunidade e na Cidade de Deus contra a expansão do CV (Comando Vermelho). A ação terminou com seis mortos e 12 presos, além de quatro menores apreendidos. Armas, munições, granadas e drogas foram apreendidas pelos agentes . Na quarta-feira (13), uma das principais vias da região foi fechada devido à intensa troca de tiros.



