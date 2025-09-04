Real Time Big Data: trabalho da prefeitura de Itaguaí é aprovado por 55% dos eleitores

O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta quinta-feira (4) uma pesquisa sobre a administração do prefeito de Itaguaí, Dr. Rubão. De acordo com o levantamento, 29% dos eleitores avaliaram o trabalho realizado pelo executivo como ótimo ou bom; 41% consideraram regular; e 27% afirmaram ser ruim ou péssimo. Não sabem ou não responderam são 3%.

Os entrevistados também foram questionados sobre a aprovação da prefeitura. Enquanto 55% aprovaram, 42% desaprovam; 3% não sabem ou não responderam.

Em relação aos maiores problemas enfrentados pela população do município, a preocupação com saúde lidera o ranking, com 36%.

A imagem do prefeito Dr. Rubão foi avaliada como positiva por 29%. Ainda segundo a pesquisa, 33% acreditam ser neutra; outros 33% apontam como negativa; e 5% não sabem ou não responderam. A média de notas do político foi de 5,1.

Ao todo, 800 eleitores foram entrevistados entre os dias 2 e 3 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais. O nível de confiança do levantamento é de 95%.