Sabores da Orla 2025: oitava edição do festival reúne mais de 150 quiosques do Rio

Mais de 150 quiosques do Rio de Janeiro vão participar da oitava edição do festival Sabores da Orla. O lançamento da competição ocorreu nesta terça-feira (24) em São Conrado, na zona sul carioca.

Ao todo, a disputa possui seis categorias e acontece ao longo do mês de julho. Um time do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) ficará responsável pela seleção técnica dos finalistas. Já os vencedores serão escolhidos por um júri liderado pelo chefe João Diamante, embaixador do evento.

