Sargento morto em ataque a tiros contra PMs de folga, no Rio, deixa esposa grávida

A Polícia Civil investiga o ataque a tiros que matou um policial militar e deixou outros três feridos em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Dois criminosos armados chegaram de moto e abriram fogo contra os militares de folga que estavam em frente a uma padaria. O sargento Jefferson Veira de Santos trabalhava no 5º BPM e deixou uma esposa grávida. Os sobreviventes serão ouvidos pela polícia. Imagens de câmeras são analisadas para identificar os autores do crime.