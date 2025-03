Senhor de 71 anos é preso após esfaquear fiscal de ônibus no Rio

Um senhor de 71 anos esfaqueou o despachante Luciano Madeira, de 52 anos, no terminal Gentileza, na região central, na zona norte do Rio de Janeiro , após discutir por não apresentar documentos para gratuidade no ônibus.

Luciano foi socorrido e levado ao Hospital Souza Aguiar. Ele recebeu alta após ficar internado.

Mauri Samuel Dias teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Na delegacia, ele alegou legítima defesa, mas testemunhas contestaram.