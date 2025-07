Sobe para 18 o número de ônibus sequestrados na zona norte do Rio; comércio é fechado em Madureira

Subiu para 18 o número de ônibus sequestrados na zona norte do Rio de Janeiro , nesta terça-feira (15). De acordo com informações iniciais, as ações são represálias a uma operação da Polícia Militar no morro da Serrinha, em Madureira. O comércio na região foi fechado.



