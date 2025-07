Sushiman foi morto após esbarrar em miliciano em bar no Rio, segundo a polícia

O sushiman Ramon de Souza Reis Pereira, de 26 anos, foi morto após esbarrar no miliciano Walder Barrozo de Lima, mais conhecido como Dinho, em um bar em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro , de acordo com as investigações da Polícia Civil. A vítima foi executada com quatro disparos em junho do ano passado .

O criminoso foi preso por agentes da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) em uma comunidade em Magé, na Baixada Fluminense, na última terça-feira (8).

Testemunhas afirmaram que o miliciano era apontado com um homem extremamente violento que atuava como um dos matadores da milícia que domina Rio das Pedras.

aqui!