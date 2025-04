Suspeito de envolvimento em tiroteio que baleou copiloto da Core é preso no Rio De acordo com as investigações, Douglas é o braço armado da facção que domina a comunidade Vila Aliança, na zona oeste

Balanço Geral RJ|Do R7 25/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share