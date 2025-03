Trabalhadores com carteira assinada podem solicitar empréstimos com FGTS como garantia

Trabalhadores com carteira assinada podem solicitar empréstimos utilizando o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia. Pelo aplicativo da Carteira de Trabalho, é possível fazer simulações e escolher as melhores condições de juros e prazos, com parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento. A proposta pretende reduzir o superendividamento da população.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!