Três bandidos são presos após arrastão na zona norte do Rio

Três bandidos foram presos após roubarem, ao menos, quatro carros no viaduto de Tomás Coelho, na zona norte do Rio . Houve troca de tiros, e um deles foi baleado. O suspeito foi socorrido para o Hospital Salgado Filho, no Méier. Duas pistolas foram apreendidas.

Segundo a polícia, os criminosos são do morro da Primavera, em Cavalcanti, e eram monitorados há duas semana. Minutos antes, a quadrilha havia roubado um motorista que estava com quatro crianças no automóvel.

aqui!