Três homens são presos em operação do Bope e da Polícia Civil na zona norte do Rio
Entre os capturados está Romualdo dos Santos Fernandes, foragido do Espírito Santo. Ele foi encontrado no morro da Serrinha
Três homens foram presos durante a operação da Polícia Civil e do Bope (Batalhão de Operações Especiais), na manhã desta terça-feira (26), em comunidades da zona norte do Rio. Um fuzil e drogas foram apreendidos.
Entre os capturados está Romualdo dos Santos Fernandes, foragido do Espírito Santo. Ele foi encontrado no morro da Serrinha, em Madureira, onde a polícia foi recebida a tiros ainda nas primeiras horas do dia.
A ação teve o objetivo de reduzir os confrontos entre o Comando Vermelho e o TCP (Terceiro Comando Puro).
