Balanço Geral RJ

Três homens são presos em operação do Bope e da Polícia Civil na zona norte do Rio

Entre os capturados está Romualdo dos Santos Fernandes, foragido do Espírito Santo. Ele foi encontrado no morro da Serrinha

Balanço Geral RJ|Do R7

Três homens foram presos durante a operação da Polícia Civil e do Bope (Batalhão de Operações Especiais), na manhã desta terça-feira (26), em comunidades da zona norte do Rio. Um fuzil e drogas foram apreendidos.


Entre os capturados está Romualdo dos Santos Fernandes, foragido do Espírito Santo. Ele foi encontrado no morro da Serrinha, em Madureira, onde a polícia foi recebida a tiros ainda nas primeiras horas do dia.


A ação teve o objetivo de reduzir os confrontos entre o Comando Vermelho e o TCP (Terceiro Comando Puro).




