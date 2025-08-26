Três homens são presos em operação do Bope e da Polícia Civil na zona norte do Rio

Três homens foram presos durante a operação da Polícia Civil e do Bope (Batalhão de Operações Especiais) , na manhã desta terça-feira (26), em comunidades da zona norte do Rio . Um fuzil e drogas foram apreendidos.

Entre os capturados está Romualdo dos Santos Fernandes, foragido do Espírito Santo. Ele foi encontrado no morro da Serrinha, em Madureira, onde a polícia foi recebida a tiros ainda nas primeiras horas do dia.

A ação teve o objetivo de reduzir os confrontos entre o Comando Vermelho e o TCP (Terceiro Comando Puro).

