Um dia após intenso tiroteio, PMs reforçam patrulhamento na Ladeira dos Tabajaras

Policiais reforçavam o policiamento nos acessos à Ladeira dos Tabajaras, na zona sul do Rio , na manhã desta quarta-feira (16). A medida acontece um dia após o intenso tiroteio que assustou moradores da região.

Desde as primeiras horas da última terça-feira (15), agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) tentavam prender os assassinos do policial João Pedro Marquini, marido da juíza Tula Mello. Cinco suspeitos morreram durante a ação.

Após o cerco na comunidade, um dos homens envolvidos na morte de Marquini foi encontrado no apartamento da mãe em Copacabana. Antônio Augusto D’Angelo da Fonseca foi identificado a partir de digitais encontradas no veículo usado pelos criminosos no dia da morte.

