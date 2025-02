Viatura da Polícia Civil é incendiada em frente à delegacia em São Gonçalo (RJ)

Uma viatura da Polícia Civil foi incendiada na porta da Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher) de São Gonçalo, na região metropolitana do . Os investigadores identificaram um dos três envolvidos que passaram de moto e atearam fogo no veículo. Segundo a delegada Ana Carla Nepomuceno, o homem confessou estar na garupa da moto, mas negou que tenha participado do crime. O pedido de prisão contra ele foi negado pela Justiça.