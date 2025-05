VÍDEO: Artefato explosivo caseiro lançado por bandidos é achado em calçada no morro do Fubá

Um artefato explosivo caseiro foi encontrado em uma calçada no morro do Fubá, na zona norte do Rio de Janeiro , na manhã desta quinta-feira (15). A suspeita é que o objeto tenha sido lançado por bandidos na região.

O secretário de Segurança Pública, Victor Santos, confirmou em entrevista ao Balanço Geral RJ que o Esquadrão Antibombas da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) já foi acionado para neutralizar o artefato na região.

Santos ressaltou o perigo do objeto para a população e explicou que, por se tratar de um explosivo caseiro, é mais instável.

Testemunhas relataram a presença de criminosos do Comando Vermelho na comunidade, área dominada pela facção Terceiro Comando. Inclusive, tiros foram ouvidos na região.

aqui!