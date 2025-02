VÍDEO: Bandidos com fuzis rendem motorista que entrou por engano no Complexo de Israel

Imagens que viralizam nas redes sociais mostram o momento em que traficantes do Complexo de Israel, na zona norte do Rio , rendem um motorista e uma passageira de aplicativo que entrou por engano na comunidade de Parada de Lucas. Os dois foram obrigados a desembarcar do veículo sob gritos para "deitarem no chão".

O vídeo foi gravado por uma câmera acoplada ao painel do carro. O condutor seguia por uma das vias principais da região quando se deparou com barricadas. Ao tentar retornar, ele foi abordado por, ao menos, dois bandidos armados com fuzis e chegou a pedir desculpas aos criminosos.