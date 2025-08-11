VÍDEO: Idosa é arrastada por bandido durante assalto na zona norte do Rio de Janeiro

Uma mulher idosa foi arrastada por um ladrão durante um assalto em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro . O crime aconteceu no começo da tarde da última sexta-feira (8), em frente a uma loja na rua Uranos. Câmeras de segurança flagraram a chegada de dois homens em uma moto. Um dos bandidos puxou a bolsa da idosa, que tentou resistir ao assalto, mas não conseguiu. Ela foi arrastada na calçada até que o criminoso conseguisse roubar a bolsa.



