Vídeo mostra que adolescente morto a caminho do trabalho ficou em meio ao fogo cruzado

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela RECORD mostram que a moto em que estava o dançarino Gabriel dos Santos Vieira , de 17 anos, ficou em meio ao fogo cruzado entre traficantes e policiais militares, no Engenho da Rainha, zona norte do Rio . O caso aconteceu no dia 30 de abril.

No vídeo, é possível ver que PMs param bruscamente em uma esquina e saem da viatura. Um carro que passava pelo local desacelera, e a motocicleta em que estava a vítima também reduz a velocidade. Já o automóvel dos bandidos cruza em alta velocidade e fura o bloqueio. Em seguida, Gabriel e o piloto caem no chão.

O jovem que estava a caminho de uma apresentação foi atingido por cinco disparos pelas costas e morreu. O condutor da motocicleta levou três tiros e foi socorrido. Em depoimento, os agentes afirmaram que Gabriel foi atingido pelos bandidos, no entanto, a família contestou a versão. O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).

