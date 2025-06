Vizinhos encontram mulher morta após frase misteriosa no portão de casa, em Caxias

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher no bairro Barão do Amapá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . O corpo de Lúcia do Nascimento, de 39 anos, foi encontrado dentro da casa onde ela morava, na manhã desta sexta-feira (27).

Os vizinhos acionaram a Polícia Militar após a fachada do imóvel de Lúcia aparecer pichada com a frase: “Lucinha tá morta”. Segundo relatos, o cadáver estava em estado de decomposição.

A vizinhança afirma que a vítima vivia um relacionamento abusivo. Nos últimos dias, o companheiro foi visto vendendo pertences da mulher.