Adolescente é apreendido com dez celulares furtados em bloco no Ibirapuera, em São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 16h58 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h03 )

Nesta segunda (03), a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo apreendeu em flagrante um adolescente com dez celulares na sua bolsa, em um bloco de carnaval que acontecia no parque do Ibirapuera. Em depoimento, o menor revelou que os furtos eram cometidos por ‘mãos-leves’ maiores de idade, que passavam os aparelhos para o menor para não serem presos em flagrante. O menor foi liberado por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo. Os proprietários dos celulares podem resgatá-los mediante registro de B.O. com número do IMEI.

