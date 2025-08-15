Advogados de Hytalo Santos contestam acusações em São Paulo
Fãs protestam contra prisão preventiva do influenciador digital
Na saída do DEIC em São Paulo, advogados e assessores de Hytalo Santos afirmaram à imprensa que vão provar sua inocência em relação às acusações de exploração infantil. Josué, primo de Hytalo, afirmou que ele e seu marido estavam de férias na cidade e não foragidos da Paraíba.
A defesa destacou que ainda não teve acesso aos autos do processo e que não houve formalização de acusação pelo Ministério Público da Paraíba. Eles pretendem protocolar um habeas corpus para restabelecer a liberdade do influenciador.
Manifestações ocorreram em frente à delegacia com fãs protestando contra a prisão preventiva. Os advogados argumentaram que o conteúdo publicado por Hytalo era cultural e não configurava atividade ilegal. As redes sociais do influenciador estão bloqueadas, impedindo a monetização dos conteúdos.
