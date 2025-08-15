Logo R7.com
Advogados de Hytalo Santos contestam acusações em São Paulo

Fãs protestam contra prisão preventiva do influenciador digital

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Advogados de Hytalo Santos contestam acusações de exploração infantil em São Paulo.
  • A defesa afirma que irá provar a inocência do influenciador digital.
  • Fãs protestam contra a prisão preventiva de Hytalo em frente à delegacia.
  • Conteúdo considerado cultural; redes sociais do influenciador estão bloqueadas.

 

Na saída do DEIC em São Paulo, advogados e assessores de Hytalo Santos afirmaram à imprensa que vão provar sua inocência em relação às acusações de exploração infantil. Josué, primo de Hytalo, afirmou que ele e seu marido estavam de férias na cidade e não foragidos da Paraíba.

A defesa destacou que ainda não teve acesso aos autos do processo e que não houve formalização de acusação pelo Ministério Público da Paraíba. Eles pretendem protocolar um habeas corpus para restabelecer a liberdade do influenciador.

Manifestações ocorreram em frente à delegacia com fãs protestando contra a prisão preventiva. Os advogados argumentaram que o conteúdo publicado por Hytalo era cultural e não configurava atividade ilegal. As redes sociais do influenciador estão bloqueadas, impedindo a monetização dos conteúdos.

Quais são as alegações feitas pelos advogados de Hytalo Santos em relação às acusações de exploração infantil?

Os advogados de Hytalo Santos afirmaram que vão provar a inocência dele em relação às acusações de exploração infantil e destacaram que ainda não tiveram acesso aos autos do processo.


O que disse Josué acerca da localização de Hytalo Santos?

Josué, primo de Hytalo, afirmou que ele e seu marido estavam de férias em São Paulo e não estavam foragidos da Paraíba.

Qual ação legal os advogados de Hytalo Santos planejam tomar?

Os advogados pretendem protocolar um habeas corpus para restabelecer a liberdade do influenciador.


Como os fãs de Hytalo Santos reagiram à sua prisão preventiva?

Fãs de Hytalo Santos protestaram em frente à delegacia contra a prisão preventiva, enquanto os advogados argumentaram que o conteúdo publicado por ele era cultural e não configurava atividade ilegal.

