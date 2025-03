Após sete dias de buscas, polícia tem acesso a áudio que Vitória enviou para amiga antes de sumir Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 15h03 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h04 ) twitter

Nesta quarta-feira (5), o desaparecimento de Vitória em Cajamar, na Grande São Paulo, completa uma semana. A polícia já ouviu 11 testemunhas, apreendeu dois carros e descobriu um novo áudio que Vitória mandou para uma amiga antes de sumir. Ela diz que homens em um carro mexeram com ela no trajeto para casa. Policiais, guardas municipais e bombeiros traçam novas rotas à procura de pistas sobre a adolescente de 17 anos. As buscas se concentram agora perto da casa de Vitória e em uma represa.

