Balança Povão: Moradores de Itapecerica da Serra (SP) sofrem com ruas abandonadas e esburacadas

Quando chove, o bairro alaga e a população fica sem energia elétrica devido à queda de árvores

Moradores de um bairro de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, denunciaram o abandono das autoridades. As ruas estão abandonadas e esburacadas. Além disso, quando chove, o bairro alaga e a população fica sem energia elétrica devido à queda de árvores.


Os idosos têm enfrentado muito dificuldade para se locomover na região. A situação piorou depois que um buraco se abriu no meio da estrada de terra e dificultou a passagem até mesmo de veículos.


Neusa Jacobe e Everaldo Martins, moradores do bairro, disseram que já realizaram abaixo-assinados e entraram em contato com prefeitos, no entanto, nada foi feito.


A produção do Balanço Geral entrou em contato com a prefeitura de Itapecerica da Serra, mas não teve resposta até o fechamento da reportagem.

