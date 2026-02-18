Balança Povão: Moradores de Itapecerica da Serra (SP) sofrem com ruas abandonadas e esburacadas

Moradores de um bairro de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, denunciaram o abandono das autoridades. As ruas estão abandonadas e esburacadas. Além disso, quando chove, o bairro alaga e a população fica sem energia elétrica devido à queda de árvores.

Os idosos têm enfrentado muito dificuldade para se locomover na região. A situação piorou depois que um buraco se abriu no meio da estrada de terra e dificultou a passagem até mesmo de veículos.

Neusa Jacobe e Everaldo Martins, moradores do bairro, disseram que já realizaram abaixo-assinados e entraram em contato com prefeitos, no entanto, nada foi feito.