Brasileiro em Londres se torna vigilante contra pickpockets

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Diego Gaudino, de 32 anos, é brasileiro e vive em Londres há seis anos.

Ele usa uma câmera no capacete para registrar furtos de pickpockets e compartilhar nas redes sociais.

Trabalha como entregador e dedica dois dias por semana para identificar e denunciar ladrões.

Diego também colabora com uma rede europeia de vigilância e utiliza equipamentos de defesa pessoal.

Diego Galdino, de 32 anos, natural do Paraná, reside em Londres há seis anos e trabalha como entregador por aplicativo. Ele ganhou notoriedade por utilizar uma câmera acoplada ao capacete para registrar furtos cometidos por pickpockets na cidade. A ideia surgiu após testemunhar amigos sendo roubados, levando-o a compartilhar esses flagrantes em suas redes sociais.

Percorrendo as ruas turísticas de Londres de bicicleta, Diego dedica dois dias por semana à identificação e denúncia dos ladrões. Com mais de 90 mil seguidores online, ele integra uma rede europeia que troca informações sobre criminosos atuando em diferentes países.

Equipado com colete antifaca, apito e spray de tinta para defesa pessoal, Diego evita confrontos diretos enquanto alerta a polícia sobre as atividades suspeitas que documenta. Seu compromisso com a segurança pública é reforçado pela colaboração com o público e outros vigilantes autônomos na Europa.

