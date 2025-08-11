Brasileiro em Londres se torna vigilante contra pickpockets
Diego Galdino usa uma câmera para proteger turistas de furtos
Diego Galdino, de 32 anos, natural do Paraná, reside em Londres há seis anos e trabalha como entregador por aplicativo. Ele ganhou notoriedade por utilizar uma câmera acoplada ao capacete para registrar furtos cometidos por pickpockets na cidade. A ideia surgiu após testemunhar amigos sendo roubados, levando-o a compartilhar esses flagrantes em suas redes sociais.
Percorrendo as ruas turísticas de Londres de bicicleta, Diego dedica dois dias por semana à identificação e denúncia dos ladrões. Com mais de 90 mil seguidores online, ele integra uma rede europeia que troca informações sobre criminosos atuando em diferentes países.
Equipado com colete antifaca, apito e spray de tinta para defesa pessoal, Diego evita confrontos diretos enquanto alerta a polícia sobre as atividades suspeitas que documenta. Seu compromisso com a segurança pública é reforçado pela colaboração com o público e outros vigilantes autônomos na Europa.
