Brigadas desde 2019, Anitta e Ludmilla comparecem ao mesmo evento e evitam se encontrar

“Então, sai da minha frente!”: assim como diz a música ‘Onda Diferente’, Anitta e Ludmilla sequer olharam uma para a outra em camarote do Rio de Janeiro. As duas foram convidadas para o mesmo evento no último fim de semana e, é claro, evitaram se encontrar. Lembrando que as duas se desentenderam e romperam a amizade por causa da música ‘Onda Diferente’, já que Ludmilla não concordou com o crédito de Anitta como coautora do hit.

