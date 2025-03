Bruna Marquezine rebate críticas sobre o corpo: 'Não tenho o menor interesse' Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 17h53 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h03 ) twitter

Após aparecer com a barriga "trincando" em fotos, Bruna Marquezine foi alvo de uma chuva de comentários do público. Internautas apontaram a magreza da atriz e chegaram a falar até sobre a saúde dela. Questionada sobre o corpo, Bruna rebateu: "Não tenho o menor interesse". Ela ainda disse que não se importa com qualquer opinião que não seja a de um médico.

